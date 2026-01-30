«Шутка» обернулась арестом: парень, пристававший к иностранцам с насваем, получил пять суток

Vaib.uz (новости Узбекистана. 29 января). История с 19-летним жителем Кашкадарьинской области, который в Ташкенте решил «попранковать» иностранных туристов и предлагал им попробовать насвай, получила логичное продолжение. Правоохранительные органы не только установили личность молодого человека и опубликовали видео с его извинениями, но и довели дело до суда.