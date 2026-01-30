«Шутка» обернулась арестом: парень, пристававший к иностранцам с насваем, получил пять суток

Согласно материалам дела, 25 января 2026 года на территории развлекательного комплекса Magic City парень подошёл к иностранному туристу и предложил ему употребить насвай. После того как тот отказался, молодой человек, умышленно нарушая правила поведения в общественном месте, начал оскорблять его, используя грубые выражения.
Суд квалифицировал эти действия как мелкое хулиганство и признал правонарушителя виновным. В качестве наказания ему было назначено пять суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).
Сам парень настаивал, что всё происходящее было «всего лишь шуткой». В опубликованном правоохранителями видео он заявил, что не хотел никого оскорблять, и публично принёс извинения.
«В первую очередь приношу извинения народу Узбекистана, я осознал свою ошибку. Также приношу извинения народу Кореи. Я не хотел, чтобы всё так вышло. Я раскаиваюсь в совершённом поступке», — сказал он.
Этот случай стал очередным напоминанием о том, что «пранки» в общественных местах, особенно с элементами оскорблений, могут закончиться не лайками в соцсетях, а реальным арестом.