«Шутка» обернулась арестом: парень, пристававший к иностранцам с насваем, получил пять суток

Vaib.uz (новости Узбекистана. 29 января). История с 19-летним жителем Кашкадарьинской области, который в Ташкенте решил «попранковать» иностранных туристов и предлагал им попробовать насвай, получила логичное продолжение. Правоохранительные органы не только установили личность молодого человека и опубликовали видео с его извинениями, но и довели дело до суда.

Источник: Vaib.Uz

Согласно материалам дела, 25 января 2026 года на территории развлекательного комплекса Magic City парень подошёл к иностранному туристу и предложил ему употребить насвай. После того как тот отказался, молодой человек, умышленно нарушая правила поведения в общественном месте, начал оскорблять его, используя грубые выражения.

Суд квалифицировал эти действия как мелкое хулиганство и признал правонарушителя виновным. В качестве наказания ему было назначено пять суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).

Сам парень настаивал, что всё происходящее было «всего лишь шуткой». В опубликованном правоохранителями видео он заявил, что не хотел никого оскорблять, и публично принёс извинения.

«В первую очередь приношу извинения народу Узбекистана, я осознал свою ошибку. Также приношу извинения народу Кореи. Я не хотел, чтобы всё так вышло. Я раскаиваюсь в совершённом поступке», — сказал он.

Этот случай стал очередным напоминанием о том, что «пранки» в общественных местах, особенно с элементами оскорблений, могут закончиться не лайками в соцсетях, а реальным арестом.