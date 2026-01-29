Суд в Ленобласти арестовал украинца по делу о попытке подкупа таможенника

Кингисеппский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины, подозреваемого в попытке дать взятку таможенному сотруднику. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как уточняется, суд удовлетворил ходатайство следователя Кингисеппского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Ленинградской области об аресте мужчины 1962 года рождения сроком на два месяца.
По данным пресс-службы, подозреваемый и его защитник возражали против заключения под стражу, однако суд счел их доводы необоснованными, указав, что более мягкая мера пресечения может оказаться неэффективной.
Согласно материалам дела, мужчину подозревают в попытке передать таможеннику взятку в размере 500 долларов. Украинец будет находиться в следственном изоляторе до 24 марта 2026 года.
Ранее в Румынии пограничная полиция задержала украинскую пару, которая пыталась провезти в страну 1,4 млн долларов.