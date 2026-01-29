Ричмонд
Врачу дали срок за гибель «алмазного» миллиардера во время операции по увеличению пениса

Во Франции завершился суд по делу о смерти бельгийско-израильского бизнесмена Эхуда Арье Ланиадо, скончавшегося во время медицинской процедуры по увеличению пениса. Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла в 2019 году в одной из парижских клиник, где 65-летнему «алмазному» миллиардеру делали инъекции.

Источник: Life.ru

Изначально прокуратура рассматривала дело как непредумышленное убийство, но в ходе следствия обвинения сменили. Врача обвинили в неоказании помощи человеку в опасном состоянии, незаконной медицинской практике и нарушении при обращении с запрещёнными веществами. При этом его ассистентка работала без признанного диплома и регистрации во Французской медицинской палате.

Следствие установило, что незадолго до процедуры бизнесмен принимал запрещённые во Франции препараты и средства для лечения эректильной дисфункции, а также активно занимался бодибилдингом. В вечер смерти экстренные службы вызывали дважды, причём после первого вызова по жалобе пациента на боль процедуру решили продолжить. Судебно-медицинская экспертиза признала причиной смерти гипертрофию сердца. Сама инъекция напрямую с гибелью не связана.

В итоге хирург получил 15 месяцев условного лишения свободы, его ассистентка — 12 месяцев условно. Оба пожизненно лишены права заниматься медицинской деятельностью и обязаны выплатить штрафы. При обыске в номере отеля погибшего также были обнаружены запрещённые препараты, которые, по версии обвинения, могли способствовать летальному исходу.

