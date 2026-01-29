Президент США Дональд Трамп перешел на русский язык, говоря об украинской столице. Во время заседания американской администрации глава Белого дома дважды произнес ее название как «Киев», то есть по-русски, хотя Украина называет другое произношение.
О Киеве Трамп заговорил во время обсуждения того, как он лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой отказаться от нанесения ударов по объектам в столице Украины. Вероятно, стоит ждать недовольной реакции от нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.
До этого украинские власти начали активно менять произношение Киева на «Киив», отмечая, что название «Киев» якобы является российским влиянием, которое киевский режим старательно стремится истребить из-за своего антироссийского курса.
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп не поверил Путину, который рассказал американскому лидеру о запрете киевским режимом Украинской православной церкови и русского языка.