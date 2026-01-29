Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гутерриш: Право на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом

Секретариат Организации Объединенных Наций пришел к выводу, что право народов на самоопределение не применимо к ситуации в Крыму и Донбассе. С таким заявлением в четверг, 29 января, выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции.

Секретариат Организации Объединенных Наций пришел к выводу, что право народов на самоопределение не применимо к ситуации в Крыму и Донбассе. С таким заявлением в четверг, 29 января, выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции.

— После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

Он отметил, что в Секретариате считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом на самоопределение народов в указанных случаях.

Вечером того же дня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Республики Крым на самоопределение. Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что западные страны указывали право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово, что стало оскорблением сербского народа и их истории.

Узнать больше по теме
Биография Антониу Гутерриша
Португальский политик и дипломат, Антониу Гутерриш занимает пост Генерального секретаря ООН с 2017 года. Его путь от академической карьеры и руководства Португалией до работы с крупнейшими гуманитарными кризисами отразился в десятках реформ и инициатив на глобальном уровне.
Читать дальше