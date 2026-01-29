Вечером того же дня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Республики Крым на самоопределение. Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что западные страны указывали право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово, что стало оскорблением сербского народа и их истории.