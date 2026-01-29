В Ростовской области самодельный дымоход в печи привел к пожару

Возгорание произошло в доме на улице Цветочной в хуторе Старая Станица (Каменский район). Поздним вечером хозяева растопили печь углем в летней кухне и ушли в дом. Под утро они обнаружили, что кровля строения полыхает и вызвали пожарных.