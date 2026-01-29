Ричмонд
В Ростовской области самодельный дымоход в печи привел к пожару

Хозяева жилья в Каменском районе установили дымовую трубу сами и лишились летней кухни.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за неправильно установленного дымохода сгорела летняя кухня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в доме на улице Цветочной в хуторе Старая Станица (Каменский район). Поздним вечером хозяева растопили печь углем в летней кухне и ушли в дом. Под утро они обнаружили, что кровля строения полыхает и вызвали пожарных.

Пламя на площади 30 квадратных метрах потушили девять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. Как выяснил дознаватель, полгода назад хозяева самостоятельно установили дымовую трубу вместо того, чтобы обратиться к специалистам.

