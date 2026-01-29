Ричмонд
Музыкант Рэй Джей заявил, что ему осталось жить около года

Музыкант и актер Рэй Джей поделился, что серьезно болен и что 2027 год станет для него последним.

Американский музыкант и актер Рэй Джей (Ray J) рассказал, что ему осталось жить около года.

В своих соцсетях он поделился, что из-за длительного употребления алкоголя и наркотиков у него оказалось серьезно повреждено сердце, которое теперь работает только на 25%.

«2027 год для меня точно станет финалом. Все, можно сказать, кончено», — сказал Рэй Джей во время прямого эфира.

По его словам, во время последней госпитализации с пневмонией ему чудом удалось выжить. Накануне за день он выпил несколько бутылок спиртного и употребил «10 таблеток аддерала», думая, что его организм может выдержать любое количество алкоголя и наркотиков, но ошибся. «Это сократило мое время здесь», — добавил артист.

Между тем он уверяет, что сохраняет оптимизм и намерен сосредоточиться на здоровье и остаться на правильном пути, если «все будет хорошо».

Музыкант поблагодарил своих близких за помощь. Его родители планируют скоро забрать его из больницы, а сестра оплатила его счета на весь оставшийся год.

Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил, что пережил четырехмесячный маниакальный эпизод.