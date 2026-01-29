Музыкант Рэй Джей заявил, что ему осталось жить около года

По его словам, во время последней госпитализации с пневмонией ему чудом удалось выжить. Накануне за день он выпил несколько бутылок спиртного и употребил «10 таблеток аддерала», думая, что его организм может выдержать любое количество алкоголя и наркотиков, но ошибся. «Это сократило мое время здесь», — добавил артист.