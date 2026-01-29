Верховный суд встал на сторону женщины, взявшей кредит под влиянием мошенников

Верховный суд России встал на сторону жительницы Санкт-Петербурга, которая оформила кредит, находясь под воздействием мошенников. Как сообщили в судебной инстанции, аферисты списали со счета женщины более 1,3 млн рублей.
Петербурженка обратилась в суд, чтобы признать недействительным кредитный договор. Женщина пояснила, что преступники связались с ней по телефону и заверили, что на нее был оформлен кредит. Якобы для его отмены мошенники попросили назвать код из СМС-сообщения, впоследствии списав деньги со счета жертвы.
Банк также не принял необходимых мер для пресечения сомнительной операции, несмотря на утверждение женщины, что ее ввели в заблуждение. Суд первой инстанции не стал удовлетворять иск, однако дело дошло до Верховного суда. Он отменил решение, принятое нижестоящими инстанциями, направив дело на новое рассмотрение.
Ранее KP.RU сообщал, что в Тюмени суд отменил банковский договор местного жителя на сумму почти в миллион рублей, который был заключен под влиянием мошенников.