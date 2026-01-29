Верховный суд встал на сторону женщины, взявшей кредит под влиянием мошенников

Петербурженка обратилась в суд, чтобы признать недействительным кредитный договор. Женщина пояснила, что преступники связались с ней по телефону и заверили, что на нее был оформлен кредит. Якобы для его отмены мошенники попросили назвать код из СМС-сообщения, впоследствии списав деньги со счета жертвы.