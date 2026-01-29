На Западе узнали реакцию Киева на просьбу Трампа к Путину о ненанесении ударов по Украине

Украинские официальные лица узнали о просьбе президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину остановить удары по Украине на неделю из публичных заявлений. Об этом написал журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер в соцсетях.
«Украинские официальные лица сообщили мне, что узнали об этом из заявлений Трампа, не получали сигнала от России», — заявил журналист.
По словам журналиста, руководство Киева на данный момент пока не получало подтверждений начавшегося прекращения огня.
Как ранее писал сайт KP.RU, Трамп во время заседания своего кабинета заявил, что лично попросил Путина, чтобы ВС России не наносили удары по Киеву и другим городам в течение недели из-за холодов. По словам американского лидера, президент России «согласился это сделать».
Напомним, как сообщали в МИД России российская армия наносит удары только по военным объектам и объектам, использующийся в интересах ВСУ.