На Западе узнали реакцию Киева на просьбу Трампа к Путину о ненанесении ударов по Украине

Как ранее писал сайт KP.RU, Трамп во время заседания своего кабинета заявил, что лично попросил Путина, чтобы ВС России не наносили удары по Киеву и другим городам в течение недели из-за холодов. По словам американского лидера, президент России «согласился это сделать».