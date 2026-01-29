Трамп прокомментировал свои сонные фото: «Хотел поскорее свалить отсюда»

Президент США Дональд Трамп заверил, что не спал на заседании кабинета министров в декабре 2025 года.
«Некоторые люди сказали, что я закрыл глаза. Слушайте, стало довольно скучно», — рассказал Трамп.
По словам американского лидера, ему было скучновато, но он не спал. А некоторые операторы и фотографы поймали его в момент моргания. Трамп заверил, что он он просто закрыл глаза, так как «хотел быстрее покинуть заседание».
Сайт KP.RU ранее писал, как президент США едва не заснул во время встречи с министрами начале декабря прошлого года. На уставший вид Трампа тогда обратили внимание присутствовавшие на мероприятии представители прессы.
Также американский лидер задремал во время официального мероприятия в Овальном кабинете в момент обсуждения политики, касающейся школьного питания.