Фильмы «Начало», «Нечто» и «Суперсемейка» попали в Национальный реестр США

Конгресс США провел ежегодный отбор фильмов для внесения в Национальный реестр страны. В перечень вошли картины, признанные значимыми с культурной, исторической или эстетической точки зрения для американского наследия. В настоящее время в реестре числятся 925 фильмов.
В 2025 году список пополнили, в частности, фильм Кристофера Нолана «Начало», анимационная лента «Суперсемейка», драмеди «Шоу Трумана» с Джимом Керри, а также хоррор Джона Карпентера «Нечто».
Полный перечень фильмов, внесенных в Национальный реестр США в 2025 году, включает «Бродягу и собаку» (1896), «Клятву меча» (1914), «Девушку из Макмиллана» (1916), «Леди» (1925), «Воробушков» (1926), «Десять ночей в трактире» (1926), «Светлое рождество» (1954), «Высшее общество» (1956), «Бруклинский мост» (1981), «Скажите “Аминь”, кто-нибудь» (1982), «Нечто» (1982), «Большое разочарование» (1983), «Парня-каратиста» (1984), «Доблесть» (1989), «Филадельфию» (1993), «Перед рассветом» (1995), «Бестолковых» (1995), «Шоу Трумана» (1998), «Фриду» (2002), «Часы» (2002), «Суперсемейку» (2004), «Разрушительную команду» (2008), «Начало» (2010), «Историю любви» (2011) и «Отель “Гранд Будапешт”» (2014).
Ранее сообщалось, что российский мультфильм «Три сестры» номинировали на «Оскар».