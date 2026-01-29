В Великом Новгороде нашли остатки крупного берегового сооружения XVI века

Историки считают, что постройка открытого сооружения могла быть связана с крупным пожаром 1508 года, который уничтожил почти всю торговую сторону и унес не менее 2000 жизней. «Во время пожара сгорел Великий мост через Волхов. Согласно одной из Новгородских летописей, в 1509 году, накануне приезда в Новгород московского великого князя Василия III, мост был восстановлен заново. Мы предполагаем, что одновременно с Великим мостом в Новгороде велось другое строительство, в том числе и сооружение, открытое осенью 2025 года», — отметил Гайдуков.