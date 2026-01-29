В Великом Новгороде нашли остатки крупного берегового сооружения XVI века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Археологи открыли уникальное деревянное сооружение из массивных бревен на берегу реки Волхов. Ученые высказали предположение, что постройка может быть остатками судоходной пристани, построенной вскоре после большого пожара 1508 года, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.
«Сооружение открыто в раскопе на Софийской стороне, на берегу Волхова, около монумента Победы. Рядом находится кремль, на противоположном берегу — Ярославово дворище, где в древности находился Торг — центр экономической жизни города. В отличие от других исторических частей Великого Новгорода, прибрежная зона еще мало исследована», — сообщили в пресс-службе.
По словам советника директора Института археологии РАН, главного научного сотрудника кафедры истории России и археологии НовГУ Петра Гайдукова, это сооружение из очень мощных бревен, преимущественно сосновых, диаметром до 50 сантиметров. «Остатки сооружения спускаются к воде, их удалось проследить на протяжении 24 метров. Мы предполагаем, что это нижняя фундаментная часть крупного берегового сооружения, возможно, речной пристани. Подобное сооружение открыто в Новгороде впервые», — отметил Гайдуков.
По следам древней пристани.
Сначала археологи решили, что перед ними фрагменты стены, выстроенной вдоль берега реки. Однако от этой версии отказались, поскольку сооружение тянулось к берегу Волхова. Датировать постройку удалось благодаря дендрохронологическому анализу древесины. Одно из бревен было срублено в 1509 году, другое — в 1510-м. Датировка подтверждается и другими предметами, обнаруженными в культурном слое — в первую очередь монетами и печатями.
Историки считают, что постройка открытого сооружения могла быть связана с крупным пожаром 1508 года, который уничтожил почти всю торговую сторону и унес не менее 2000 жизней. «Во время пожара сгорел Великий мост через Волхов. Согласно одной из Новгородских летописей, в 1509 году, накануне приезда в Новгород московского великого князя Василия III, мост был восстановлен заново. Мы предполагаем, что одновременно с Великим мостом в Новгороде велось другое строительство, в том числе и сооружение, открытое осенью 2025 года», — отметил Гайдуков.
В пользу этой версии может свидетельствовать план Новгорода 1611 года. На плане, именно на этом месте, показан больверк, выдвинутый к воде от линии берега. При возведении этого берегового укрепления, возможно, были использованы остатки обнаруженного археологами сооружения.
Как считают ученые, пристань перестали использовать до 1582 года, когда началось строительство Малого земляного города — оборонительных укреплений, окружавших детинец. Фундамент предполагаемой пристани оказался засыпан землей, вынутой при сооружении рва. После расчистки и фиксации все бревна, обнаруженные в раскопе, были извлечены и переданы в Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Сейчас бревна проходят консервацию под наблюдением специалистов. После ее завершения Новгородский музей планирует показ этого уникального архитектурного сооружения начала XVI века посетителям музея.