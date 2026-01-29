Сообщница Эпштейна назвала 29 друзей финансиста, которые избежали правосудия

В документах, поданных в суд в декабре 2025 года, осужденная за торговлю людьми с целью их вовлечения в проституцию Максвелл заявила, что 29 человек, в том числе четыре соучастника преступлений Эпштейна, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с финансистом.