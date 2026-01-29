Ричмонд
Сообщница Эпштейна назвала 29 друзей финансиста, которые избежали правосудия

Гислейн Максвелл, сообщница покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, подала в суд новое ходатайство с информацией о 29 его друзьях, которых не привлекли к уголовной ответственности. Об этом в четверг, 29 января, сообщил портал People.

В документах, поданных в суд в декабре 2025 года, осужденная за торговлю людьми с целью их вовлечения в проституцию Максвелл заявила, что 29 человек, в том числе четыре соучастника преступлений Эпштейна, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с финансистом.

По данным журналистов, Максвелл, отбывающая 20-летний срок в федеральной тюрьме в Техасе, пытается оспорить собственный обвинительный приговор. Ранее, летом 2025 года, она встречалась с заместителем генерального прокурора и в беседе с ним назвала около ста имен людей, которые были связаны с Эпштейном, передает портал.

13 января СМИ сообщили, что Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, сославшись на то, что полученная ими повестка «юридически неисполнима».

