Врач назвал лучшие позы для сна для людей старше 45 лет

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, что людям старше 45 лет нужно выбирать подходящие позы для сна. Об этом специалист рассказала в своём Telegram-канале.
Илюхина порекомендовала спать на боку. При этом можно выбирать как левую, так и правую сторону в зависимости от индивидуальных потребностей. Она пояснила, что сон на левом боку особенно полезен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как в этом положении улучшается отток лимфы и снижается отечность.
Поза на правом боку снижает нагрузку на сердце, уменьшает пульс и артериальное давление, а также может помочь сократить количество эпизодов остановки дыхания во сне и улучшит работу сердечно-сосудистой системы.
