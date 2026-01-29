Врач назвал лучшие позы для сна для людей старше 45 лет

Илюхина порекомендовала спать на боку. При этом можно выбирать как левую, так и правую сторону в зависимости от индивидуальных потребностей. Она пояснила, что сон на левом боку особенно полезен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как в этом положении улучшается отток лимфы и снижается отечность.