«Никому не говори»: P. Diddy намекнул на причастность к убийству рэпера Тупака

В иске, поданном в Верховный суд Манхэттена, утверждается, что в 2012 году Комбс использовал упоминание о смерти Тупака как угрозу, чтобы заставить предполагаемую жертву сексуального насилия хранить молчание. Истец Стив Отис заявил, что во время работы в мужском эскорте он стал жертвой насилия со стороны Комбса в одном из отелей Нью-Йорка, после того как его накачали наркотиками.