Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азиатская страна неожиданно поставила России рекордный объём кофе и чая

В 2025 году объёмы российского импорта кофейной и чайной продукции из Японии достигли абсолютного максимума за всё время торговых отношений между странами. Об этом свидетельствуют данные японской таможенной статистики, изученные РИА «Новости».

Финансовые показатели по кофе продолжили положительную динамику, прибавив за отчётный период 1,5% и составив 2,76 миллиона долларов, что превысило прошлогодний рекорд.

Импорт чая продемонстрировал значительно более высокие темпы роста, увеличившись свыше чем на 30% и достигнув новой рекордной отметки в 2,13 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что рынок свинины в России переживает резкое падение цен, превысившее 20% за неделю. Специалисты связывают это с ростом внутреннего производства и значительным импортом китайского куриного филе, который переключил спрос переработчиков. Цены на ключевые отруба, согласно данным, приблизились к себестоимости, создавая риски для производителей.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.