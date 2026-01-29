Азиатская страна неожиданно поставила России рекордный объём кофе и чая

Финансовые показатели по кофе продолжили положительную динамику, прибавив за отчётный период 1,5% и составив 2,76 миллиона долларов, что превысило прошлогодний рекорд.
Импорт чая продемонстрировал значительно более высокие темпы роста, увеличившись свыше чем на 30% и достигнув новой рекордной отметки в 2,13 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что рынок свинины в России переживает резкое падение цен, превысившее 20% за неделю. Специалисты связывают это с ростом внутреннего производства и значительным импортом китайского куриного филе, который переключил спрос переработчиков. Цены на ключевые отруба, согласно данным, приблизились к себестоимости, создавая риски для производителей.
