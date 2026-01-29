Ричмонд
Минздрав России ужесточил требования к проводящим аборты медучреждениям

В Минздраве перечислили требования для организаций, проводящих процедуры по прерыванию беременности.

Источник: Комсомольская правда

В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты. Об этом говорится в документе приказа Министерства здравоохранения РФ.

Согласно материалам ведомства, проведение абортов в стране возможно только в медучреждениях, оснащенных операционными и имеющих в своем штате сотрудников врача-анестезиолога-реаниматолога, дежурящего круглосуточно. Также организации должны обеспечить транспортировку пациенток на машине скорой помощи не более, чем в течение 20 минут.

Врачебное вмешательство при сроке беременности до 12 недель должно происходить в условиях дневного или круглосуточного стационара в медучреждениях, имеющих лицензию на работу по акушерству, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии.

Ранее KP.RU сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал разработать в стране федеральный закон по запрету склонения к аборту. Священнослужитель также призвал к полному запрету процедур по прерыванию беременности в частных медорганизациях.