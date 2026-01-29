Минздрав России ужесточил требования к проводящим аборты медучреждениям

Согласно материалам ведомства, проведение абортов в стране возможно только в медучреждениях, оснащенных операционными и имеющих в своем штате сотрудников врача-анестезиолога-реаниматолога, дежурящего круглосуточно. Также организации должны обеспечить транспортировку пациенток на машине скорой помощи не более, чем в течение 20 минут.