Минздрав России ужесточил требования к проводящим аборты медучреждениям

В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты. Об этом говорится в документе приказа Министерства здравоохранения РФ.
Согласно материалам ведомства, проведение абортов в стране возможно только в медучреждениях, оснащенных операционными и имеющих в своем штате сотрудников врача-анестезиолога-реаниматолога, дежурящего круглосуточно. Также организации должны обеспечить транспортировку пациенток на машине скорой помощи не более, чем в течение 20 минут.
Врачебное вмешательство при сроке беременности до 12 недель должно происходить в условиях дневного или круглосуточного стационара в медучреждениях, имеющих лицензию на работу по акушерству, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии.
Ранее KP.RU сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал разработать в стране федеральный закон по запрету склонения к аборту. Священнослужитель также призвал к полному запрету процедур по прерыванию беременности в частных медорганизациях.