В Москве январь 2026 года стал самым снежным за последние 203 года

Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова зафиксировала аномальное количество осадков в январе, оно стало самым большим за последние 203 года, сообщили в вузе.
«К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года», − приводит пресс-служба университета слова заведующего обсерваторией Михаил Локощенко.
Причиной сильных снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, пояснили в обсерватории.
Следствием таких снегопадов при отсутствии оттепелей стал аномальный снежный покров, который к 29 января в районе МГУ достиг 59 сантиметров. Это значение стало рекордным за 72 года работы Метеорологической обсерватории МГУ, ранее наибольшая высота снежного покрова для 29 января была зафиксирована в 1994 году и составила 57 см.
Отмечается, что рекордным количеством осадков в январе за все время наблюдений в Москве остается значение 122 миллиметра в 1823 году, однако наблюдения в те времена могли быть не полностью надежными. Второе наибольшее значение январских осадков было зафиксировано в 2004 году — 88,9 мм.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил aif.ru, что начиная с пятницы, 30 января, в столице будет погода в духе «мороз и солнце». Окутывавшая столицу и ее окрестности серость, наконец, начнет рассеиваться, сказал он.