В Москве январь 2026 года стал самым снежным за последние 203 года

Отмечается, что рекордным количеством осадков в январе за все время наблюдений в Москве остается значение 122 миллиметра в 1823 году, однако наблюдения в те времена могли быть не полностью надежными. Второе наибольшее значение январских осадков было зафиксировано в 2004 году — 88,9 мм.