Концерт комика Нурлана Сабурова отменили в Екатеринбурге

Стендап-комик Нурлан Сабуров отменил свой концерт в Екатеринбурге, который был запланирован на 3 февраля. Как сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», отмена связана с «непреодолимыми обстоятельствами».
— Мероприятие будет перенесено на другую дату, о которой мы сообщим вам в ближайшее время! — говорится в материале.
В декабре произошла аналогичная ситуация. Концерт Нурлана Сабурова отменили в Рязани. На странице Сабурова, посвященной его туру, также написали, что «возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату».
Еще в мае СМИ сообщили, что Нурлана Сабурова оштрафовали на 5,5 тысячи рублей за нарушение сроков миграционного учета. Что известно о комике и его задержании — в материале «Вечерней Москвы».
Сабуров родом из казахстанского города Степногорска, однако свою карьеру он начал строить в России. Однако за годы жизни в стране комик гражданства так и не получил. Кто еще из знаменитостей, популярных в РФ, не имеет российского паспорта — в материале «ВМ».