Джеки Чан записал песню, которая будет выпущена только после его смерти

На премьере драмы «Неожиданная семья» легендарный актёр Джеки Чан сделал неожиданное признание, рассказав, как он мысленно подготовился к собственной смерти. Он сообщил, что оставил свои последние размышления в новой музыкальной композиции, релиз которой состоится в день его ухода из жизни.

Источник: Life.ru

Актёр отметил, что в прошлом часто представлял, как погибнет молодым при выполнении рискованного трюка, стремясь к статусу легенды. Однако сейчас, по его словам, эта навязчивая идея осталась в прошлом.

В новой картине Чан исполняет роль пожилого мужчины, страдающего болезнью Альцгеймера, который по ошибке принимает жильца в своей квартире за сына и создаёт необычную семью с незнакомцами. Для глубокого погружения в образ Джеки Чан специально общался с людьми, имеющими такой диагноз. Он выразил надежду, что фильм поможет привлечь больше общественного внимания к проблеме этого заболевания.

Ранее Джеки Чан официально подтвердил съёмки новой части культовой франшизы «Доспехи Бога». Согласно сообщению студии Salem Entertainment, четвёртая часть под названием «Доспехи Бога: Ультиматум» будет реализована именно в Казахстане, а визит актёра в Алма-Ату в конце сентября был связан с выбором подходящих локаций для будущего фильма.

