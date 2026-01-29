Украинец попытался сбежать из страны и заблудился в горах

25 декабря 2025 года в СМИ появилась информация о том, что по меньшей мере 29 граждан Украины погибли при попытке пересечь горы или переплыть реку Тису, которая разделяет Румынию с украинской границей. Спасатель Ден Бенга рассказал, что у многих бежавших не было необходимого снаряжения, с помощью которого они могли бы преодолеть горы.