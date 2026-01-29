Украинец попытался сбежать из страны и заблудился в горах

Житель Киева заблудился в Карпатах при попытке сбежать с Украины. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Государственной пограничной службе страны.
По данным ведомства, 35-летний мужчина планировал незаконно пересечь границу через высокогорный участок. Но в связи с тяжелыми погодными условиями и глубоким снежным покровом он потерялся и не смог самостоятельно двигаться дальше.
Спасатели эвакуировали украинца и доставили в больницу. Там врачи диагностировали у него общее переохлаждение организма, передает ТАСС.
25 декабря 2025 года в СМИ появилась информация о том, что по меньшей мере 29 граждан Украины погибли при попытке пересечь горы или переплыть реку Тису, которая разделяет Румынию с украинской границей. Спасатель Ден Бенга рассказал, что у многих бежавших не было необходимого снаряжения, с помощью которого они могли бы преодолеть горы.
20 июля появились сообщения о том, что украинские пограничники задержали переодетого в женщину жителя Одессы, который скрывал свое лицо под темным париком и очками и пытался покинуть страну.