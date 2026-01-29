План «Ковёр» введён в аэропорту Геленджика

«Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее украинский дрон атаковал больницу в Грайвороне Белгородской области, в результате происшествия погиб мирный житель. БПЛА взорвался на территории медучреждения, когда водитель Грайворонской ЦРБ находился в своей машине и готовился к отъезду. Губернатор региона Вячеслав Гладков передал глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.
