План «Ковёр» введён в аэропорту Геленджика

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее украинский дрон атаковал больницу в Грайвороне Белгородской области, в результате происшествия погиб мирный житель. БПЛА взорвался на территории медучреждения, когда водитель Грайворонской ЦРБ находился в своей машине и готовился к отъезду. Губернатор региона Вячеслав Гладков передал глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

