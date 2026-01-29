Военные медики спасают 98% раненых, заявил академик РАН

«Мы прошли определенные этапы своего реформирования, это потребовало мобилизации всех ресурсов военно-медицинской службы, конечно, начиная с процесса обучения военных врачей, обучения курсантов, введения курсов тактической медицины… Медицинская служба существенно пересмотрела те укладки, те наборы, с которыми сейчас наши военнослужащие находятся на передовой, на поле боя, (это — ред.) укладки для оказания первой помощи, укладки для фельдшерских наборов», — сказал журналистам Крюков.