Исполнитель хита «Чёрный бумер» Серёга стал лесорубом

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что комик Нурлан Сабуров должен публично обозначить своё отношение к специальной военной операции и перестать заниматься «вилянием». Парламентарий также уточнил, что одного лишь заявления в поддержку СВО будет недостаточно. Комику, как считает чиновник, следует открыто выразить позицию не только по поводу спецоперации, но и в отношении других действий России.