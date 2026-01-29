Исполнитель хита «Чёрный бумер» Серёга стал лесорубом

«Это моё хобби. Я по месту жительства нашёл себе применение», — поделился рэпер.
По словам исполнителя хита «Чёрный бумер», во время поездки на родину он побывал на базе олимпийского резерва, где находилось большое количество древесины. Артист предложил свою помощь. Пархоменко отметил, что рассматривает физический труд на природе как альтернативу привычным тренировкам.
Он также рассказал о своём интересе к альпинизму. Музыкант признал, что не имеет значимых достижений и придерживается собственного подхода. По его словам, речь идёт о максимально безопасном формате восхождений без цели достижения вершины.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что комик Нурлан Сабуров должен публично обозначить своё отношение к специальной военной операции и перестать заниматься «вилянием». Парламентарий также уточнил, что одного лишь заявления в поддержку СВО будет недостаточно. Комику, как считает чиновник, следует открыто выразить позицию не только по поводу спецоперации, но и в отношении других действий России.
