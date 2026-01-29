Кольцо на руке: певицу Елку заподозрили в тайном замужестве

Певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, намекнула на свое замужество. В соцсетях она опубликовала кадры с кольцом.
В своем Telegram-канале певица опубликовала видео, где на кадрах появляется с мужчиной. Ролик сопровождается песней, а лицо мужчины в кадре не раскрывается.
«Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и всё», — сопроводила публикацию текстом певица.
В комментариях под публикацией поклонники отреагировали на появление кольца на руке певицы. Некоторые задались вопросом, вышла ли Елка замуж, а кто-то просто уже поздравил исполнительницу.
