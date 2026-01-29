Ричмонд
МОК сообщил, какой флаг и гимн будут представлены при победе россиян на ОИ‑2026

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что если выступающий в нейтральном статусе атлет из России одержит победу на Олимпиаде-2026 в Италии, будет поднят флаг AIN, и прозвучит гимн индивидуальных нейтральных атлетов. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на ответ от представителей МОК.

— Это остается неизменным по сравнению с летней Олимпиадой в Париже 2024 года, и эта информация была опубликована еще в сентябре 2025 года в отношении Игр‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, — приводят ответ в материале.

Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В Сети уже опубликовали список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Италии. Его 28 января распространил Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России.

Еще в июне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, отметив, что «лед тронулся».

