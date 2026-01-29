Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Минобороны РФ Захаренко заявил, что случайно отправил средства ФБК*

Юрий Захаренко частично признал вину в финансировании ФБК*, заявив о непреднамеренном совершении преступления.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрий Захаренко заявил, что случайно отправил деньги на счет ФБК*. Об этом сообщает ТАСС.

Захаренко частично признал вину, рассказав, что связанное с финансированием экстремистской организации преступление было совершено непреднамеренно. По словам полковника Минобороны, он хотел убедиться, что у него нет подписок на перечисление средств ФБК*. Позднее Захаренко узнал, что на протяжении семи месяцев с его карты автоматически списывались платежи на счет неизвестного получателя, находящегося за пределами РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что имущество Юрия Захаренко и его коллеги Михаила Баранова на 14 миллионов рублей было арестовано по делу о злоупотреблении полномочиями. Сотрудники Минобороны подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

* организация внесена в реестр иноагентов Минюста, признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.