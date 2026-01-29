Полковник Минобороны РФ Захаренко заявил, что случайно отправил средства ФБК*

Захаренко частично признал вину, рассказав, что связанное с финансированием экстремистской организации преступление было совершено непреднамеренно. По словам полковника Минобороны, он хотел убедиться, что у него нет подписок на перечисление средств ФБК*. Позднее Захаренко узнал, что на протяжении семи месяцев с его карты автоматически списывались платежи на счет неизвестного получателя, находящегося за пределами РФ.