Полковник Минобороны РФ Захаренко заявил, что случайно отправил средства ФБК*

Сотрудник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрий Захаренко заявил, что случайно отправил деньги на счет ФБК*. Об этом сообщает ТАСС.
Захаренко частично признал вину, рассказав, что связанное с финансированием экстремистской организации преступление было совершено непреднамеренно. По словам полковника Минобороны, он хотел убедиться, что у него нет подписок на перечисление средств ФБК*. Позднее Захаренко узнал, что на протяжении семи месяцев с его карты автоматически списывались платежи на счет неизвестного получателя, находящегося за пределами РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что имущество Юрия Захаренко и его коллеги Михаила Баранова на 14 миллионов рублей было арестовано по делу о злоупотреблении полномочиями. Сотрудники Минобороны подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
* организация внесена в реестр иноагентов Минюста, признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.