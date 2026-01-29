Ричмонд
В Британии число сексуальных преступлений достигло рекордного значения

В Великобритании отмечается рост числа преступлений на сексуальной почве. В стране зарегистрировано рекордное количество изнасилований.

Источник: Аргументы и факты

Количество преступлений на сексуальной почве в Великобритании выросло до рекордных значений, пишет Daily Mail.

По данным Управления национальной статистики (ONS), за период с начала года до сентября было зарегистрировано 214 816 подобных преступлений, что на 8% больше, чем в годом ранее.

Так, зафиксировано рекордное число изнасилований — 74 265, что на 7% больше. Общее количество преступлений на сексуальной почве составило 588 случаев в день.

Между тем в 2003 году этот показатель был менее 57 тысяч сексуальных преступлений. В ONS связывают рост с улучшением практики регистрации в полиции, а также с двумя новыми видами преступлений: отправкой и распространением интимных фотографий или видео.

Ранее сообщалось, что что британские власти страны планируют внедрить систему автоматического распознавания лиц, которая будет действовать в Англии и Уэльсе.