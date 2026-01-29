Ричмонд
Житель Киева заблудился в горах при попытке сбежать из страны

Житель Киева заблудился в Карпатах при попытке незаконно пересечь границу, сообщили в Госпогранслужбе.

Источник: Аргументы и факты

Как уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, 35-летний мужчина намеревался пройти через высокогорный участок. Однако из-за сложных погодных условий и глубокого снега он потерял ориентировку и не смог продолжить движение самостоятельно.

Спасатели эвакуировали мужчину и доставили его в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него общее переохлаждение организма.

На Украине с февраля 2022 года действует и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти принимают меры, направленные на недопущение уклонения мужчин призывного возраста от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина ударил ножом в шею сотрудника ТЦК.