Житель Киева заблудился в горах при попытке сбежать из страны

На Украине с февраля 2022 года действует и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти принимают меры, направленные на недопущение уклонения мужчин призывного возраста от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах.