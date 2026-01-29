Астрономы впервые обнаружили новый тип черных дыр

При этом в 2025 году астрономы впервые обнаружили и визуальные следы таких объектов. В нескольких галактиках они нашли длинные и почти идеально прямые «следы» из молодых звезд. По мнению исследователей, они возникают, когда сверхмассивная черная дыра, проходя через галактику, сжимает межзвездный газ с помощью своей гравитации, запуская образование звезд, передает портал.