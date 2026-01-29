Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации

Во Львове введён режим подготовки к чрезвычайной ситуации, горожан призвали подготовиться на случай тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В городе Львов на западе Украины введён режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в своём Telegram-канале.

Садовой отметил, что синоптики предсказывают сильные морозы в предстоящие выходные, которые могут быть более интенсивными, чем в предыдущие дни.

По его словам, все коммунальные службы информированы. Он призвал горожан организоваться, проверить готовность укрытий на случай тревоги, зарядить пауэрбанки, а также запастись основными продуктами питания, питьевой водой и лекарствами.

Ранее сообщалось, что жители Украины на фоне масштабных перебоев с электроснабжением в стране массово направляются на горнолыжный курорт Буковель.