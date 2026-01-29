Во Львове ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации

В городе Львов на западе Украины введён режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в своём Telegram-канале.
Садовой отметил, что синоптики предсказывают сильные морозы в предстоящие выходные, которые могут быть более интенсивными, чем в предыдущие дни.
По его словам, все коммунальные службы информированы. Он призвал горожан организоваться, проверить готовность укрытий на случай тревоги, зарядить пауэрбанки, а также запастись основными продуктами питания, питьевой водой и лекарствами.
Ранее сообщалось, что жители Украины на фоне масштабных перебоев с электроснабжением в стране массово направляются на горнолыжный курорт Буковель.