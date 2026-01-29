Скандальный рэпер признался в убийстве Тупака: новые подробности дела P.Diddy

Скандальный рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P.Diddy признался в причастности к убийству рэпера Тупака, которое произошло 30 лет назад. Об этом сообщает пишет New York Post.
Утверждается, что музыкант якобы намекал на свою причастность к его убийству, чтобы пригрозить и запугать предполагаемую жертву изнасилования.
Истец Стив Отис утверждает, что в 2012 году Комбс изнасиловал его, предварительно накачав запрещенными веществами, и угрожал ему убийством в гостиничном номере.
«Лучше никому об этом не говори. Я с тобой не шучу. Если я смог убить Пака, то что, по-твоему, может случиться с тобой?» — приводятся слова рэпера в иске.
Как ранее писал KP.RU, в начале октября рэпер был приговорен к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Сам P.Diddy в ходе судебного процесса назвал свои преступления постыдными и отвратительными, а также попросил прощения у жертв сексуального насилия.