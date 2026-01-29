Ричмонд
Булыкин объяснил, что нужно Сафонову для закрепления в основе «ПСЖ»

Экс-игрок сборной РФ Дмитрий Булыкин заявил, что Матвей Сафонов всегда должен быть в топ-форме, чтобы играть в основном составе «ПСЖ».

Российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову необходимо поддерживать высокий уровень игры, чтобы закрепиться в основном составе клуба. Такое мнение «Газете.Ru» высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

По словам эксперта, всё зависит от формы и отсутствия травм. Булыкин отметил, что уже после восстановления Сафонова сразу поставили в старт, что говорит о доверии тренера. При этом ключевым условием для закрепления в основе является отсутствие грубых ошибок из-за высокой конкуренции.

Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, но несмотря на травму отразил четыре пенальти подряд. Накануне вратарь впервые после повреждения сыграл в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла», где совершил несколько эффектных сейвов.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов опубликовал пост на трёх языках после игры за ПСЖ в Лиге чемпионов.