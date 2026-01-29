Ричмонд
Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов из-за холодов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 января, подтвердил слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах российская, американская и украинская стороны договорились об остановке ударов по Киеву и другим украинским городам.

— Важное заявление президента США о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в этот экстремальный зимний период. Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней, — написал украинский лидер в своем блоге.

Кроме того, он выразил благодарность Дональду Трампу и отметил, что действия, направленные на деэскалацию конфликта, способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны», передает Lenta.ru.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что лично попросил президента России Владимира Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим украинским городам, и глава государства согласился. Также американский лидер сообщил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс.

