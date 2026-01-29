Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов из-за холодов

Ранее Дональд Трамп рассказал, что лично попросил президента России Владимира Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим украинским городам, и глава государства согласился. Также американский лидер сообщил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс.