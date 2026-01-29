На Украине ликвидация названий, связанных с Россией, уже стала обычной практикой. 17 июня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Он опубликовал фото, на котором в лотках с черешней лежат таблички с надписями «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*».