Русскоязычная гимназия имени Василия Качалова в столице Литвы будет переименована в гимназию «Вейксмо». Об этом сообщил вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.
— На текущей неделе я получил письмо, в котором указано, что школьный совет, парламент учащихся предлагают переименовать гимназию им. Качалова в гимназию «Вейксмо». Сами собрались и так решили, — приводит его слова Aif.ru.
По словам Миталаса, новое название на литовском языке означает «действие». Он отметил, что это решение поможет сохранить «традицию».
На Украине ликвидация названий, связанных с Россией, уже стала обычной практикой. 17 июня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Он опубликовал фото, на котором в лотках с черешней лежат таблички с надписями «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*».
Украинцы также уже много лет занимаются декоммунизацией — это распространялось на памятники, топонимы, а теперь киевский режим решил сделать это с черешней. Так, историк, политолог, публицист Армен Гаспарян прокомментировал желание украинских властей дать имя начальника главного управления разведки Кирилла Буданова* и главы СБУ Василия Малюка* ягодам сорта «Валерий Чкалов».
*Внесены в России в перечень террористов и экстремистов.