Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У актеров-близнецов Торсуевых появилась деталь, по которой их можно различить

Небезызвестные актеры Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие в советские годы Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника», были замечены в кинотеатре на премьере. Они пришли в одинаковых костюмах чёрного цвета и с одинаковыми причёсками. Даже самые преданные фанаты задавались вопросом, как же их различать? Надо сказать, подобные вопросы актеры до сих пор регулярно слышат на светских мероприятиях. И вот выяснилось, что артисты нашли простой путь: один из них пришёл в бабочке, а второй — нет. Смотрите видео.

Небезызвестные актеры Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие в советские годы Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника», были замечены в кинотеатре на премьере. Они пришли в одинаковых костюмах чёрного цвета и с одинаковыми причёсками. Даже самые преданные фанаты задавались вопросом, как же их различать? Надо сказать, подобные вопросы актеры до сих пор регулярно слышат на светских мероприятиях. И вот выяснилось, что артисты нашли простой путь: один из них пришёл в бабочке, а второй — нет. Смотрите видео.