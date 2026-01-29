У актеров-близнецов Торсуевых появилась деталь, по которой их можно различить

Небезызвестные актеры Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие в советские годы Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника», были замечены в кинотеатре на премьере. Они пришли в одинаковых костюмах чёрного цвета и с одинаковыми причёсками. Даже самые преданные фанаты задавались вопросом, как же их различать? Надо сказать, подобные вопросы актеры до сих пор регулярно слышат на светских мероприятиях. И вот выяснилось, что артисты нашли простой путь: один из них пришёл в бабочке, а второй — нет. Смотрите видео.