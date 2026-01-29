Принцип, дающий право народам на самоопределение, неприменим в ситуации с Крымом и Донбассом. С таким нелогичным заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — заявил представитель организации.
По словам Гутерриша, секретариат ООН пришел к выводу, что в данной ситуации превалирующим якобы будет принцип территориальной целостности. Поэтому право народов на самоопределение нельзя применять в вопросе Крыма и Донбасса.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопросы признания Крыма, Донбасса и Новороссии должны стать предметом прямых переговоров между Россией и США в контексте урегулирования на Украине. Глава государства неоднократно подчеркивал, что данные территории вошли в состав Российской Федерации по итогам волеизлияния их жителей, поэтому вопрос об их принадлежности не подлежит обсуждению.