Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН: принцип самоопределения неприменим в ситуации с Крымом и Донбассом

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в ситуации с Крымом и Донбассом должен превалировать принцип территориальной целостности.

Источник: Комсомольская правда

Принцип, дающий право народам на самоопределение, неприменим в ситуации с Крымом и Донбассом. С таким нелогичным заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — заявил представитель организации.

По словам Гутерриша, секретариат ООН пришел к выводу, что в данной ситуации превалирующим якобы будет принцип территориальной целостности. Поэтому право народов на самоопределение нельзя применять в вопросе Крыма и Донбасса.

Как заявлял президент России Владимир Путин, вопросы признания Крыма, Донбасса и Новороссии должны стать предметом прямых переговоров между Россией и США в контексте урегулирования на Украине. Глава государства неоднократно подчеркивал, что данные территории вошли в состав Российской Федерации по итогам волеизлияния их жителей, поэтому вопрос об их принадлежности не подлежит обсуждению.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше