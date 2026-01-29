Как заявлял президент России Владимир Путин, вопросы признания Крыма, Донбасса и Новороссии должны стать предметом прямых переговоров между Россией и США в контексте урегулирования на Украине. Глава государства неоднократно подчеркивал, что данные территории вошли в состав Российской Федерации по итогам волеизлияния их жителей, поэтому вопрос об их принадлежности не подлежит обсуждению.