Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог Демьяновская назвала три главных причины головокружений

Невролог Екатерина Демьяновская заявила, что головокружение является частым проявлением стресса.

Источник: Аргументы и факты

Главными причинами головокружения могут быть проблемы с внутренним ухом, стресс и нарушение чувствительности в ногах. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам врача, наиболее распространенной причиной является сбой в работе внутреннего уха. Микроскопические кристаллы могут смещаться и вызывать кратковременные, но интенсивные приступы головокружения при повороте головы.

Вторая по частоте причина связана с нервным напряжением, стрессом или тревогой. В этом случае человек может ощущать постоянную неустойчивость, туман в голове или страх падения.

Также головокружение может возникать из-за снижения чувствительности в ногах, например, при диабетической полиневропатии или после химиотерапии. Это создает ощущение ходьбы по неустойчивой поверхности.

Ранее невролог Инна Филатова заявила, что отдых после работы может вызвать головную боль.