Невролог Демьяновская назвала три главных причины головокружений

Главными причинами головокружения могут быть проблемы с внутренним ухом, стресс и нарушение чувствительности в ногах. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
По словам врача, наиболее распространенной причиной является сбой в работе внутреннего уха. Микроскопические кристаллы могут смещаться и вызывать кратковременные, но интенсивные приступы головокружения при повороте головы.
Вторая по частоте причина связана с нервным напряжением, стрессом или тревогой. В этом случае человек может ощущать постоянную неустойчивость, туман в голове или страх падения.
Также головокружение может возникать из-за снижения чувствительности в ногах, например, при диабетической полиневропатии или после химиотерапии. Это создает ощущение ходьбы по неустойчивой поверхности.
