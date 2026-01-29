МОК сообщил, какая музыка прозвучит в случае победы россиян на ОИ-26

Международный олимпийски комитет (МОК) сообщил, какая музыка и какой флаг будут использоваться в случае победы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По информации пресс-службы МОК, порядок останется прежним по сравнению с летней Олимпиадой. Отмечается, что эта информация была опубликована еще в сентябре 2025 года в отношении Игр‑2026 в Милане и Кортина‑д Ампеццо.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля.
Ранее сообщалось, что МОК не допустил россиян к участию в церемонии открытия Олимпиады. Однако нейтральные атлеты смогут присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.