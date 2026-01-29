Ричмонд
Врач Степаненко назвала лучшие дешевые продукты для восполнения витаминов

Нутрициолог Марина Степаненко заявила, что горох и морская капуста помогут поддержать уровень витаминов в организме.

Источник: Аргументы и факты

Эффективно восполнять дефицит витаминов можно с помощью доступных продуктов, а не только дорогих суперфудов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала нутрициолог Марина Степаненко.

Эксперт назвала морскую капусту лидером по содержанию йода, способным полностью покрыть суточную потребность. Также в список вошли горох как источник растительного белка и клетчатки, семена льна с высокой концентрацией омега-3, доступная атлантическая сельдь и говяжья печень как природный мультивитаминный комплекс.

Степаненко отметила, что регулярное включение этих продуктов в рацион помогает поддерживать здоровье. Она рекомендует добавлять морскую капусту в салаты или супы несколько раз в неделю, использовать молотые семена льна, выбирать слабосоленую сельдь и готовить печень на пару.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова объяснила, с чем связана раздражительность в середине зимы.