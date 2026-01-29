Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

Издание T24 также сообщило, что погибших или пострадавших в результате произошедшего, по предварительным данным, нет. Отмечается, что ЧП могло быть спровоцировано взрывом бензинового резервуара на территории НПЗ. Спецслужбы начали расследование причин инцидента.