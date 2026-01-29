Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Коджаэли. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
Согласно источнику, инцидент случился на предприятии компании Tupras. В районе нефтеперерабатывающего завода видно пламя и исходящей от него густой дым. На место ЧП были направлены сотрудники пожарных и медицинских служб, причины взрыва уточняются.
Издание T24 также сообщило, что погибших или пострадавших в результате произошедшего, по предварительным данным, нет. Отмечается, что ЧП могло быть спровоцировано взрывом бензинового резервуара на территории НПЗ. Спецслужбы начали расследование причин инцидента.
Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел на заводе по переработке отходов в Сиднее. Пожарным удалось локализовать пожар, который вспыхнул в результате ЧП. В ходе ликвидации последствий пострадали два сотрудника спецслужб.