Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мосгордуме предложили возрастную маркировку для видеоигр в интернете

В Мосгордуме предложили закрепить возрастную маркировку для видеоигр в интернете.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обязательную возрастную маркировку для видеоигр в интернете предложили закрепить в Московской городской думе, сообщил журналистам ее председатель Алексей Шапошников.

В столичном парламенте разработан законопроект, который предполагает усиление эффективности механизмов, защищающих детей от деструктивного контента, который может навредить психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка.

«Что предлагает Мосгордума: блокировать во внесудебном порядке интернет-контент, который обязан иметь возрастную маркировку, но не имеет ее или маркирован неверно, ввести обязательную экспертизу детского контента в интернете, требующего маркировки, чтобы возрастные ограничения соответствовали реальному содержанию, кроме материалов с маркировкой “18+”, закрепить обязательную возрастную маркировку для видеоигр в интернете», — рассказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы добавил, что предлагается предусмотреть возможность добровольной возрастной маркировки контента, не требующего обязательной маркировки и сделать общедоступными экспертные заключения, на основании которых была проведена возрастная маркировка.

«После доработки законопроект будет предложен к внесению в Государственную думу», — подчеркнул Шапошников.