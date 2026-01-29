В CAS не стали рассматривать апелляцию Большунова о допуске на ОИ-2026

«Разрешения споров происходят только в той мере, в какой они возникают во время Игр 2026 года или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия Игр. Следовательно, спор должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под ее юрисдикцию. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции», — следует из публикации.