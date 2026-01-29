Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В CAS не стали рассматривать апелляцию Большунова о допуске на ОИ-2026

Спецкомиссия Спортивного арбитражного суда отказалась рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова.

Источник: Аргументы и факты

Спецкомиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на решение о недопуске к участию в Олимпийских играх — 2026. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

«Разрешения споров происходят только в той мере, в какой они возникают во время Игр 2026 года или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия Игр. Следовательно, спор должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под ее юрисдикцию. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции», — следует из публикации.

Известно, что российский спортсмен подал апелляцию к Международной федерации лыжных гонок и сноуборда 28 января.

Сейчас Александру Большунову 29 лет. Он является трехкратных олимпийским чемпионом. Кроме того, на счету спортсмена четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр. Также Большунов становился чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Отметим, 2 декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда допустить россиян до международных турниров.