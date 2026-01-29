В Белый дом передали записку с упоминанием Путина: вот что там было

Кроме этого, позднее время проведения недавней встречи Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером Песков объяснил ее значимостью и спешкой американских посредников. Они по словам официального представителя Кремля, «гонят по времени» в вопросах урегулирования на Украине.