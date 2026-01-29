В Белый дом передали записку с упоминанием Путина: вот что там было

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал записку с упоминанием российского лидера Владимира Путина главе аппарата Сьюзи Уайлс в ходе заседания правительства США.
«Уиткофф передал записку Сьюзи Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным. Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию “Путин”», — говорится в сообщении пула журналистов из Белого дома.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что миротворческая работа американской администрации и ее спецпосланника получает высокую оценку со стороны Владимира Путина.
Кроме этого, позднее время проведения недавней встречи Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером Песков объяснил ее значимостью и спешкой американских посредников. Они по словам официального представителя Кремля, «гонят по времени» в вопросах урегулирования на Украине.