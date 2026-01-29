Ричмонд
Минобрнауки опровергло данные о переходе вузов на новую модель с 1 сентября

Российские вузы не станут массово переходить на новую систему образования, сообщает Минобрнауки РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские вузы не станут массово переходить на новую систему образования в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Массового перехода университетов в 2026 году к обновленной системе российского высшего образования не будет, а появившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности», — следует из заявления ведомства.

По данным министерства науки и высшего образования, студенты бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно завершить обучение, несмотря на переход на обновленную систему.