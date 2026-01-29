Психолог Пуля: совместная готовка помогает укрепить отношения в паре

Совместное приготовление пищи может значительно укрепить отношения в паре и снизить уровень стресса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-психолог Светлана Пуля.
По словам специалиста, этот процесс способствует выработке «гормонов счастья», таких как серотонин и дофамин, и снижает уровень кортизола. Совместная деятельность отвлекает от негативных мыслей, а тактильные ощущения от работы с продуктами активируют сенсорные зоны мозга, улучшая настроение.
Психолог отметила, что совместная готовка создает пространство для непринужденного общения и обсуждения более глубоких тем, снимая напряжение от «обязательного» разговора.
Для начала она рекомендует выбирать простые рецепты, которые требуют совместных действий, например, пиццу или пасту. Главное, по мнению эксперта, сосредоточиться на самом процессе и атмосфере легкости, а не на результате.
Пуля резюмировала, что в случае напряжения в отношениях иногда стоит вместо серьезного разговора предложить партнеру вместе что-нибудь приготовить. Ответ и взаимопонимание могут прийти через общее дело.
