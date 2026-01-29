Суд Киева оставил под арестом олигарха Коломойского* по делу о заказном убийстве

Ранее Игоря Коломойского* не доставили на заседание парламентской комиссии Верховной рады из-за возможной угрозы его жизни. Депутат Алексей Гончаренко* ссылался на данные СБУ, согласно которым силовые структуры получили информацию о подготовке покушения во время этапирования бизнесмена. При этом парламентарий обращал внимание на противоречия в этой версии. По его словам, в тот же день Коломойского* без инцидентов доставляли на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, и сообщений об угрозах тогда не поступало.