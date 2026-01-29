Ричмонд
Суд Киева оставил под арестом олигарха Коломойского* по делу о заказном убийстве

Печерский районный суд продлил меру пресечения Игорю Коломойскому* в виде содержания под стражей. Об этом сообщило агентство «Укринформ». Судебная инстанция рассмотрела вопрос о дальнейшем содержании бизнесмена под арестом в рамках дела о покушении на убийство. Речь идёт о расследовании, которое касается событий начала 2000-х годов. По данным агентства, суд оставил прежнюю меру пресечения без изменений и определил новый срок её действия.

«Печерский районный суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2026 года по делу о заказном убийстве», — говорится в сообщении.

Как ранее разъясняли в офисе генерального прокурора Украины, в мае 2024 года Коломойскому* предъявили обвинение в организации заказного убийства, которое, по версии следствия, готовилось в 2003 году. Следственные органы считают, что мотивом стало давление на директора юридической компании с целью отмены решений общего собрания акционеров. Украинские СМИ указывали, что речь шла о покушении на адвоката Сергея Карпенко.

В рамках этого дела суд также лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО. Бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года. В отношении него расследуют сразу несколько уголовных дел.

Ранее Игоря Коломойского* не доставили на заседание парламентской комиссии Верховной рады из-за возможной угрозы его жизни. Депутат Алексей Гончаренко* ссылался на данные СБУ, согласно которым силовые структуры получили информацию о подготовке покушения во время этапирования бизнесмена. При этом парламентарий обращал внимание на противоречия в этой версии. По его словам, в тот же день Коломойского* без инцидентов доставляли на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, и сообщений об угрозах тогда не поступало.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.