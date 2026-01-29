Суд Киева оставил под арестом олигарха Коломойского* по делу о заказном убийстве

«Печерский районный суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2026 года по делу о заказном убийстве», — говорится в сообщении.
Как ранее разъясняли в офисе генерального прокурора Украины, в мае 2024 года Коломойскому* предъявили обвинение в организации заказного убийства, которое, по версии следствия, готовилось в 2003 году. Следственные органы считают, что мотивом стало давление на директора юридической компании с целью отмены решений общего собрания акционеров. Украинские СМИ указывали, что речь шла о покушении на адвоката Сергея Карпенко.
В рамках этого дела суд также лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО. Бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года. В отношении него расследуют сразу несколько уголовных дел.
Ранее Игоря Коломойского* не доставили на заседание парламентской комиссии Верховной рады из-за возможной угрозы его жизни. Депутат Алексей Гончаренко* ссылался на данные СБУ, согласно которым силовые структуры получили информацию о подготовке покушения во время этапирования бизнесмена. При этом парламентарий обращал внимание на противоречия в этой версии. По его словам, в тот же день Коломойского* без инцидентов доставляли на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, и сообщений об угрозах тогда не поступало.
* Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.