Врач Прокофьев назвал возможные причины мерзлявости

Постоянное ощущение холода при нормальной температуре может быть вызвано анемией, нарушениями кровообращения или проблемами с щитовидной железой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.
Он пояснил, что в первую очередь следует исключить железодефицитную анемию, проверив уровень гемоглобина. Также причиной могут быть нарушения артериального кровоснабжения из-за атеросклероза или венозного оттока при варикозной болезни.
Терапевт добавил, что необходимо проверить работу щитовидной железы и исключить сахарный диабет. Ощущение постоянной зябкости также может быть связано с дефицитом витаминов, минералов или недостатком жировой ткани.
Прокофьев заключил, что универсального препарата от этого состояния не существует, поэтому важно найти конкретную причину, пройдя обследование.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал способы укрепить здоровье зимой.