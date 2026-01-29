Бывшая жена Никиты Преснякова вновь похвасталась фигурой в купальнике

Напомним, брак Алёны Красновой и Никиты Преснякова распался в 2025 году после восьми лет совместной жизни. Официальные причины расставания не разглашались, однако, по информации СМИ, одной из возможных причин могло стать чувство нереализованности у Преснякова, который, по некоторым данным, не мог обеспечить супруге уровень жизни, сопоставимый с тем, к которому она привыкла в семье успешного предпринимателя.