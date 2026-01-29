Бывшая жена Никиты Преснякова вновь похвасталась фигурой в купальнике

На снимках Краснова демонстрирует подтянутую фигуру в раздельном купальнике оливкового цвета. Её пляжный образ дополняют переливающаяся набедренная повязка в тон и стильные солнцезащитные очки с тёмными линзами.
Напомним, брак Алёны Красновой и Никиты Преснякова распался в 2025 году после восьми лет совместной жизни. Официальные причины расставания не разглашались, однако, по информации СМИ, одной из возможных причин могло стать чувство нереализованности у Преснякова, который, по некоторым данным, не мог обеспечить супруге уровень жизни, сопоставимый с тем, к которому она привыкла в семье успешного предпринимателя.
Ранее экс-модель Елена Перминова опубликовала фотографии с отдыха на Бали. На снимках она позирует с детьми на берегу Индийского океана. Кроме того, бывшая модель также объяснила причины своей худобы. Она отметила, что регулярно проходит курс капельниц по назначению врача, направленный на восполнение белка, уровень которого остаётся низким несмотря на полноценное питание.
