Садовод Воронова назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля

Садовод Ольга Воронова заявила, что в феврале можно посадить баклажаны, перцы и многолетние цветы.

Источник: Аргументы и факты

Семена баклажанов, перцев и многолетних цветов необходимо посадить на рассаду уже в начале февраля. Об этом сообщила NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова.

По словам эксперта, эти культуры развиваются медленно и для роста им требуется около трех месяцев до высадки в грунт.

Воронова уточнила, что перед посадкой семена следует обработать, например замочив для проращивания. С середины февраля пророщенные семена можно перемещать в отдельные горшочки.

