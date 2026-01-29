Садовод Воронова назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля

Семена баклажанов, перцев и многолетних цветов необходимо посадить на рассаду уже в начале февраля. Об этом сообщила NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова.
По словам эксперта, эти культуры развиваются медленно и для роста им требуется около трех месяцев до высадки в грунт.
Воронова уточнила, что перед посадкой семена следует обработать, например замочив для проращивания. С середины февраля пророщенные семена можно перемещать в отдельные горшочки.
